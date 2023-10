Milan, il baby Camarda è il più cliccato su Transfermarkt a settembre

Il baby dei record, fiore all'occhiello del settore giovanile del Milan, è in cima alla lista dei più cercati sul noto sito specializzato

Oltre ai grandi acquisti dell'estate e al rendimento della squadra in campo, nel mondo Milan c'è un altro argomento che sta attirando l'attenzione di molti. Parliamo di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del settore giovanile rossonero.

Camarda sta bruciando tutte le tappe e, dopo aver giocato sotto età nelle categorie precedenti, è arrivato precocemente in Primavera, segnando valanghe di gol contro avversari ben più grandi di lui. In questo inizio di stagione infatti ha già messo a referto 6 gol e 1 assist in 7 gare tra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League. Il baby bomber rossonero ha già attirato su di sé gli occhi di diversi club e il Milan sta già pensando a come blindarlo, in attesa di un ulteriore salto in Prima Squadra.

Nel frattempo, però, tra tifosi e appassionati si sta diffondendo la curiosità di conoscere meglio questo giovanissimo talento. Transfermarkt, sito specializzato in dati e statistiche sul calcio, ha reso noto che Camarda è stato il giocatore più cliccato in assoluto nel mese di settembre dai propri utenti. Ulteriore conferma che Camarda sta diventando un fenomeno anche mediatico, oltre che sul campo. In tutto questo, grande attenzione ad altre novità di casa rossonera. Cardinale non si ferma più, è tutto vero: "Ecco cosa ha deciso di fare ora!" <<<

