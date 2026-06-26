La ricerca del numero 9 è una delle grandi sfide che il Milan nel corso degli anni ha sempre perso. Tanto sono stati gli attaccanti pagati tanto che poi hanno deluso le aspettative per diverse ragioni. In questo momento i rossoneri si trovano ancora a dover affrontare questa ricerca che per adesso sta producendo tanti nomi interessanti senza però alcun tipo di affondo. L’ultimo numero nove è stato indossato da Niclas Fullkrug in quest’ultima stagione, prima di lui Jovic, Higuain, Piatek, Mandzukic, Lapadula e Luiz Adriano.

Tutti questi attaccanti hanno portato risultati inferiori alle loro aspettative in relazione alla durata del loro periodo al Milan. L’unico ad aver fatto eccezione è stato Olivier Giroud che è riuscito a vincere uno scudetto indossando la numero 9. Ecco che si tratta di una ricerca molto importante e non si può più sbagliare in maniera grave. Amorim avrebbe già fatto delle richieste preciso e il Milan sta seguendo varie piste ad oggi.

Il nome in auge è quello di Gonçalo Ramos. Attaccante del PSG, in doppia cifra da quattro anni consecutivi e che adesso potrebbe aver terminato il proprio ciclo in Francia. Il Milan ha indirizzato un’offerta di 50 milioni di euro. Il giocatore avrebbe aperto alla nuova destinazione perché ha bisogno di spazio e Milano in questo momento rappresenta un punto perfetto. Resta da vedere come procederà il PSG, dato che sia l’agente che il giocatore avrebbero già trovato un‘intesa con il Milan. Se dovesse arrivare Ramos, allora si avvererebbe ciò che ha detto Fabrizio Romano ossia che i rossoneri avrebbero preso un attaccante importante in questo mercato. Se fosse Ramos il nome prestabilito, allora tutto staranno a vedere come e se riuscirà il giovane portoghese a sventare la maledizione de numero 9.