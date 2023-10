News Milan | Cardinale non si ferma più: “Ecco cosa ha deciso di fare ora”

Gerry Cardinale ha raggiunto in breve tempo grandissimi risultati dal punto di vista societario, facendo crescere il Milan in diversi settori cruciali per il club. Il bilancio è finalmente tornato in utile dopo tantissimi anni, il brand rossonero sta crescendo a livello internazionale grazie a sponsorizzazioni, partnership e accordi commerciali, che hanno contestualmente anche sensibilmente innalzato i ricavi. E questo nuovo progetto Milan è solamente all'inizio.

Adesso in programma c'è la costruzione del nuovo stadio di proprietà del Milan. Un progetto ambizioso, si ampio respiro, da circa 1,1 miliardi di euro. La speranza di Cardinale e soci sarebbe quella di inaugurare la nuova casa del Milan entro il 2028. E poi? Ci sarebbe anche dell'altro che starebbe bollendo in pentola nelle segrete stanze di Casa Milan. I vertici societari infatti hanno messo in preventivo altri grossi investimenti, sia per quanto riguarda il calciomercato del Milan, sia per altri aspetti molto importanti per il futuro del club rossonero. Uno in particolare sarebbe già in fase di studio in vista della prossima stagione: ecco cosa avrebbe in mente di fare Cardinale <<<