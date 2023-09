Milan Primavera che show!: 7-0 all’Entella e Camarda sigla una tripletta

Ieri alle ore 15:00 è andato in scena il trentaduesimo di Coppa Italia Primavera, che ha visto i rossoneri di mister Abate protagonisti...

Ieri alle ore 15:00 è andato in scena il trentaduesimo di Coppa Italia Primavera , che ha visto i rossoneri di mister Abate protagonisti contro l'Entella. Successo straripante per il Milan Primavera , che batte gli avversari con un netto 7-0 grazie alle reti di Camarda, autore di una tripletta, Liberali, Sala, Perina e autogol di Busicchia.

Meneghini, dunque, che passano ai sedicesimi di finale grazie a questa entusiasmante vittoria e sfideranno la vincitrice di Sampdoria-Spezia Primavera, in programma domani alle ore 15. L'ennesimo protagonista del match è stato il giovane Camarda , che a suon di gol sta facendo impazzire tutte le difese avversarie. Il ragazzo di talento ne ha a bizzeffe, spetterà a lui continuare a coltivarla.

