I colloqui tra il Milan, Jorge Mendes e il PSG proseguiranno nei prossimi giorni: il club rossonero ha scelto di investire su Goncalo Ramos.

Ilha messo nel mirino. Questo attaccante era già stato associato al club rossonero più volte, anche verso la fine della scorsa stagione quandoera ancora in panchina. Ora, con l’arrivo di, è diventato il principale obiettivo per l'attacco del Milan. Si prevedono nuove conversazioni tra il Milan, Jorge Mendes, agente del giocatore con il quale si sta già approfondendo la questione da alcuni giorni, e il. Da via Aldo Rossi sono determinati a fare progressi per portare il 25enne portoghese in uscita dal club parigino.

Nell'ultimo campionato, Ramos ha totalizzato 45 presenze, segnando 12 reti e fornendo 2 assist in 1704 minuti: un gol ogni 142 minuti e una media di soli 37 minuti a partita. Infatti, il portoghese è stato spesso considerato una riserva da Luis Enrique, risultando titolare solo in 16 occasioni. Ha realizzato 6 gol in Ligue 1, 2 in Champions League, 2 in Coppa di Francia, 1 nella Supercoppa francese e 1 nella Supercoppa UEFA.

Galli sul Milan

Dopo aver attentamente considerato le opzioni,ha deciso di non nominare un nuovo dirigente per l'area football del. La proprietà rossonera ha scelto di puntare su una struttura condivisa, coinvolgendo più dirigenti nelle decisioni principali.

Ruben Amorim avrà un ruolo fondamentale dal punto di vista tecnico. Sarà sua la responsabilità di identificare le necessità della squadra e di stabilire le priorità sul mercato, decidendo quali reparti rafforzare e quali qualità dovrebbero avere i nuovi arrivi. Lo scouting e l'analisi dei dati saranno incaricati di trovare i profili che meglio si allineano alle richieste del mister, senza dimenticare l'equilibrio economico.

Il team decisionale sarà formato da Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Cardinale. Zlatan Ibrahimovic continuerà a lavorare come Senior Advisor. Nel frattempo, Filippo Galli, intervistato dal Corriere dello Sport, ha commentato i rossoneri dicendo: "Il gioco è stato quello che abbiamo osservato e l'unica cosa che avrebbe potuto salvare la situazione era il risultato, che però non è arrivato. Purtroppo, il Milan deve ricominciare da zero. Dal punto di vista dell’identità, c’è molto da ricostruire, sia nella proposta di gioco che nella concezione del calcio. Amorim potrebbe essere una garanzia".