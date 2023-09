Verso Cagliari-Milan: gli uomini chiave della squadra di Ranieri

Alle 18:30 la squadra rossonera tornerà in campo per affrontare il Cagliari all'Unipol Domus, nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Il sito ufficiale del Milan ha curato un approfondimento sugli uomini chiave della squadra di Ranieri .

Il focus: "Gran parte della pericolosità offensiva del Cagliari ruota attorno alla vivacità di Zito Luvumbo, autore dell'unico gol dei sardi in questa Serie A e a un passo dalle 50 presenze in rossoblù in tutte le competizioni. L'angolano è un giocatore estremamente rapido e pericoloso soprattutto quando si aprono spazi in verticale, e che non disdegna mai la giocata rischiosa: lo dimostrano i ben 20 dribbling tentati, ¼ di quelli totali di squadra (20/80) e sesto numero più elevato nel campionato in corso. Primo tra i giocatori del Cagliari anche per numero di falli subiti (10), a volte la sua esuberanza lo porta a estraniarsi eccessivamente dal contesto tattico, come dimostrano i sei fuorigioco registrati fin qui nel torneo, meno solo di Victor Osimhen (otto).