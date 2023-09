Albertosi: “Sportiello ottimo portiere. Maignan un top, ma non il migliore”

Oggi il Milansarà impegnato sul campo del Cagliariper la sesta giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Enrico Albertosi, doppio ex della sfida, che ha parlato dei portieri delle due squadre. Oggi giocherà Sportiello: "È un ottimo portiere. Negli ultimi anni ha fatto soprattutto la riserva, ma quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di poter fare senza problemi il titolare. Al Milan il discorso cambia perché c'è davanti un top come Maignan e non è facile subentrare quando manca uno del genere, lo abbiamo visto. Avere un secondo esperto e abituato a giocare in Serie A è però un passo avanti rispetto alla passata stagione".