Kjaer: “Il mio sogno era venire al Milan e per me resterà sempre così”

Il difensore centrale danese è stato premiato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan

Nella giornata di ieri Simon Kjaer è stato premiato per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan. L'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlaniha consegnato il riconoscimento al difensore nel centro sportivo di Milanello.

Il danese ha raggiunto questo traguardo nella partita vinta contro il Verona, in cui è sceso in campo da titolare. Arrivato nel 2020 dopo la fugace esperienza all'Atalanta, Kjaer si è preso il suo posto nel Milan, diventando un veterano.

Queste le sue parole dopo aver ricevuto il premio: "Grazie a tutti. L’altro giorno ho fatto un discorso con mio padre: quando avevo 19 anni ho iniziato la mia carriera al Palermo e il mio sogno era da sempre venire a giocare al Milan. Ora sono qui e ogni giorno che faccio la strada da Milano a qua per me è speciale, sono orgoglioso di essere qui con voi. Il Milan era un sogno e sarà sempre un sogno per me".

