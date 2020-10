Braida: “Il Milan si merita l’Europa, tornerà. Quando feci firmare Rijkaard…”

Milan, parla Braida

MILANO – Ariedo Braida, storico direttore sportivo del Milan, si è così espresso a SkySport sul presente e sul futuro dei rossoneri: “Il Milan ha un fascino particolare, merita di tornare in Europa perché se lo merita. A mio avviso riuscirà a scrivere pagine importanti del nostro calcio”.

SU RIJKAARD: “Quando feci firmare il contratto a Rijkaard, me lo misi subito nei pantaloni per paura che me lo strappassero dalle mani. Mi sembrava il posto più sicuro”.

SUL MILAN ATTUALE: “Stasera potrebbe esordire da titolare il figlio di Paolo, mi sembra un giocatore di talento. Speriamo che la storia della famiglia Maldini continui. Pioli? Ha fatto molto bene e meritava la conferma. Nel calcio contano i fatti e lui sta facendo le cose per bene e seriamente. Si vede la sua mano nel Milan”.