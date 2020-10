Calciomercato Milan, ora cambia tutto: Sky ha dato la notizia in diretta!

Calciomercato Milan, occhio alle sorprese nel rush finale

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Finalmente è arrivata la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, ora anche il calciomercato del Milan può finalmente decollare. Tante trattative erano state tenute in stand-by, in attesa del verdetto del campo nel match tra Milan e Rio Ave. Con la certezza dell’Europa League, Maldini può finalmente piazzare gli affondi decisivi per gli ultimi colpi di questa campagna acquisti. La priorità della dirigenza è l’acquisto di un nuovo difensore. E proprio su questo fronte, arrivano grosse novità da Sky Sport e non solo.

Nelle ultime settimane sono stati accostati molti difensori ai rossoneri, con particolare insistenza sul nome di Matija Nastasic, vecchia conoscenza del calcio italiano. Ma – racconta Sky Sport – il centrale serbo non comparirebbe più sulla lista degli obiettivi di Maldini. Il profilo di Nastasic non avrebbe convinto e sarebbe dunque stato definitivamente scartato. Il difensore dello Schalke potrebbe essere stato sorpassato da un altro giocatore, forse ritenuto più adatto al Milan di Stefano Pioli. Leggendo le ultime indiscrezioni, c’è un nome preciso che sembrerebbe rispondere perfettamente a questo identikit.

Secondo il Corriere dello Sport, German Pezzella sarebbe ancora fisso nel mirino dei rossoneri. Abbandonato Nastasic, Maldini potrebbe dunque virare sull’argentino, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata del Milan. Anche il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti, su TMW, ha parlato della questione difensore: “Oggi il più richiesto è Tomyasu, del Bologna. Attenzione a possibili sorprese: sia giovani che in prestito come opportunità che – appunto – vengono fuori proprio in questi giorni”. Occhio dunque a ogni possibile colpo di scena nel rush finale del mercato. E non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: ecco tutti gli ultimi possibili colpi del Milan e occhio alle sorprese! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA