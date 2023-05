Borghi: “L’anno scorso sentivo dire che lo Scudetto lo aveva perso l’Inter…”

In esclusiva ospite al Basement Café ha parlato iIl noto giornalista Stefano Borghi che sullo Scudetto vinto dal Milan lo scoso anno ha detto: "Subito dopo la fine del campionato, si sentiva spesso dire 'È uno scudetto che ha perso l'Inter'. No, per me il campionato dell’anno scorso lo ha stra meritatamente vinto il Milan. I rossoneri in questi ultimi anni hanno dato una dimostrazione chiara di come senza avere il più grande potenziale economico della competizione, e con le idee e con la sinergia tra le parti, si possono superare tutte queste differenze economiche con i top club".