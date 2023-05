Mercato Milan / Grosse news da Sky, Di Stefano: “Vi confermo che…”

Il mercato sarà un tema bollente e di fondamentale importanza nel prossimo futuro in casa Milan . La proprietà rossonera non ammetterà altri errori eclatanti e altri passi falsi. I totali flop delle ultime sessioni di calciomercato del Milan andranno immediatamente cancellati. E di news, in questo senso, ne stanno circolando già parecchie.

Il Milan dovrà mettere mano in praticamente ogni reparto della squadra, ma le priorità saranno senza dubbio l'attacco e il centrocampo. Anche a fronte di tanti addii che ci saranno, il club rossonero avrebbe messo in conto circa 6/7 nuovi innesti, alcuni dei quali sono già in cantiere. A tal proposito, Peppe Di Stefano ha svelato importanti novità in diretta su Sky Sport <<<