News Milan | Addio Pioli? Clamoroso: “Al suo posto può arrivare…”

In casa Milan uno dei temi più scottanti riguarda ovviamente il futuro dei vertici rossoneri, sia per quanto riguarda la dirigenza che la guida tecnica. Ovviamente la stagione negativa porta con sé questo tipo di news e di considerazioni che, nel caso del Milan, coinvolgono appunto Paolo Maldini , Frederic Massara e lo stesso Stefano Pioli .

I conti si faranno certamente alla fine della stagione, quando si avrà il quadro completo sull'intera annata rossonera. Arrivare in Champions League farà tutta la differenza del mondo, ma non si potrà comunque chiudere gli occhi su tutta la stagione e su tutte le problematiche emerse nel corso degli ultimi mesi. Dunque, un cambio in panchina - almeno per il momento - è tutt'altro che da escludere a priori. Tanto che, proprio in queste ultimissime ore, stanno circolando alcune news decisamente clamorose sul possibile sostituto di Pioli al Milan <<<