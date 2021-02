Bonolis: “Chiunque con 14 rigori sarebbe primo. Su Ibra e Lukaku…”

MILANO – Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso interista, si è così espresso a SkySport 24 sul percorso in campionato delle tre big d’Italia: “ Percorso complesso per Pirlo, giustificabile che ci siano difficoltà iniziali. Chiunque stia cercando di rinnovarsi passa un periodo di interregno. Per Pirlo è ancora più difficile per le aspettative della Juve. Ma la rosa è straordinaria e piano piano lotterà per lo scudetto. Come lo stanno facendo Inter, Milan, Napoli, Roma. Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica”. Una frecciatina che di sicuro non sarà piaciuta dalle parti di Milanello”.

SU IBRA-LUKAKU: “ La vicenda è stata cavalcata con profonda ipocrisia dal mondo dell’informazione in generale. Un mondo che vive di haters, di persone che si insultano nascondendosi dietro nickname. Un mondo nel quale la macchina del fango cavalca quotidianamente. Quello che sta succedendo per due persone che a calcio fanno faccia a faccia e litigano come è sempre stato nel mondo del pallone mi sembra una cavalcata ipocrita e un eccesso di attenzione nei confronti di un evento banale e tipico del mondo del pallone”.