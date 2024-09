Biasin chiosa sull’Inter: “Inzaghi già entrato nel polverone della critica”

In esclusiva a TMW ha parlato il noto giornalista Fabrizio Biasin che dopo il derby ha detto: "Ora, la propaganda dei critici è già ripartita: “Inzaghi deve fare così, Inzaghi non sa fare cosà”. Non è bastata una finale di Champions, uno scudetto stravinto, le coppette e le supercoppe, non è bastato neppure vedere l’Inter giocare il suo miglior calcio di sempre, al primo inciampo son tornati a volare gli avvoltoi. È la condizione fetentissima del tecnico di Serie A e di Inzaghi soprattutto, uno che anche in questo caso si è assunto ogni responsabilità e ha un solo vero difetto: l’eccessiva buona educazione. Simò, ogni tanto mandane affanculo uno a caso preso nel mucchio, magari inizieranno a portarti un minimo di rispetto in più (spoiler: non lo faranno)”.