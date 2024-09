Calciomercato Milan, colpi da paura nel 2025: “Può tornare a zero!” | News

In ottica calciomercato, occhio alle ghiotte occasioni che il Milan potrebbe tentare di cogliere al volo in vista del prossimo futuro. Certamente il club rossonero avrà bisogno di continuare a crescere con ulteriori innesti e investimenti. E un aiuto grosso da questo punto di vista potrebbe arrivare proprio dal mercato dei prossimi parametri zero, cioè da quei giocatori che andranno in scadenza nel 2025. Anche perché tra questi ci sono anche dei nomi davvero importanti, che potrebbero veramente ingolosire il Milan, oltre che alcuni giocatori che sono già finiti effettivamente sulla lista di calciomercato rossonera. Noi abbiamo dunque raccolto questi nomi, con i quali si potrà iniziare a parlare già da febbraio, cioè appena tra qualche mese. Andiamo dunque a scorrere questa lista, un nome dopo l'altro, fino ad arrivare a quello che sarebbe un clamoroso ritorno al Milan <<<