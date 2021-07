Bianchessi: “Ho fiducia e stima in Maldini. Pobega, il mio preferito”

Ecco le parole di Mauro Bianchessi ex responsabile attività di base e scouting del Milan ai microfoni di MilanNews.it

Il Milan è una delle poche società che ha confermato la propria guida tecnica. Può essere un vantaggio per la prossima stagione? Dove pensa che può arrivare la squadra di Pioli ? - "La scorsa stagione è stata da incorniciare. Ha lottato per lo scudetto per un certo periodo e si è confermato come la seconda forza del campionato. Mantenere l’allenatore e l’intelaiatura della squadra è una mossa intelligente anche se sarà difficile ripetersi"

Tra i protagonisti del Milan figura Calabria . Si aspettava una crescita di rendimento così importante da parte del 2 rossonero? - "Davide è forte. Oggi in Italia non ci sono fenomeni in quel ruolo e lui è tra i primi quattro terzini destri italiani. È un ragazzo legato alla maglia del Milan . Un esempio per i più giovani"

Ci può svelare il nome di un giovane talento a cui siete stati vicini e che poi, per una serie di eventi, non è riuscito ad arrivare in rossonero? - "Tanti li abbiamo presi, altri per vari motivi non ci siamo arrivati. Quando Pogba non era ancora Pogba, ci ho provato e ero anche riuscito a fare con Galliani la trattativa ben 8 mesi prima della Juve ma in quel momento la proprietà per vari motivi decise di no. Peccato"