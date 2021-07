Ex-Milan | Parla Cuoghi: “Mi fido della coppia Maldini-Massara”

L'ex-calciatore rossonero ha parlato bene dei dirigenti del Diavolo e ha celebrato il loro grande lavoro sul mercato

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan continua a lavorare senza sosta sul mercato. E dopo il riscatto di Tomori e Brahim Diaz, l'acquisto di Mike Maignan, Oliver Giroud e Fodé Ballo-Touré; i rossoneri non smettono di cercare nuovi innesti per perfezionare la rosa, al fine di renderla sempre più competitiva in vista della prossima stagione.

L'approccio dei diavoli ha sorpreso tutti, facendo bene sperare i tifosi e dando un senso di continuità e progettualità. Tra i tanti, che sono intervenuti per commentare le operazione del Club di Via Aldo Rossi, c'è stato anche Stefano Cuoghi, ex calciatore rossonero.

Le parole dell'Ex-Milan

L'ex ha parlato ai microfoni di TMW del nuovo Milan: "Prendere giocatori francesi o che parlano quella lingua mi fa tornare in mente uno dei periodo d'oro del Milan, con Desailly e Papin. Credo che i dirigenti stiano portano avanti il mercato con giudizio, puntando sulla qualità ma senza andare oltre certe spese. Indipendentemente dalle uscite stanno arrivando giocatori importanti".

Sull'acquisto del nuovo numero 9 rossonero: "Non so quali siano le effettive condizioni di Ibra: se è a posto credo che davanti la squadra sia messa bene. Cercherei semmai un esterno d'attacco o un uomo che giochi dietro la prima punta".

Sull'obbiettivo caldo per la trequarti: "Vlasic è un ottimo giocatore, ci sarebbe semmai da vedere quanto tempo impiegherebbe per ambientarsi nel nostro campionato. Il Milan giocherà in Champions e ha bisogno di giocatori che si integrino in fretta. Ma se lo scelgono significa che sono state fatte tutte le valutazioni del caso. Mi fido di Massara e Maldini; si caratterizzano per i fatti, non per le parole".

Un'opzione per l'attacco sarebbe anche Kaio Jorge, ma su di lui Cuoghi ha spiegato: "Non lo conosco a fondo ma anche in questo caso mi ripeto: mi fido di Maldini e Massara, sanno scegliere i calciatori".