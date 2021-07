Milan-Pro Sesto 6-0: Stefano Pioli tra rotazioni, giovani ed esperimenti

Conclusa la prima amichevole della stagione rossonera, vittoria larga per inaugurare questa nuova annata del Milan.

Redazione Il Milanista

Si è conclusa al centro sportivo di Milanello la prima amichevole della nuova stagione rossonera. Contro il Pro Sesto è terminata 6-0, in rete Bennacer, per il primo gol della stagione, poi Rafael Leao, Samuel Castillejo, Tommaso Pobega e doppietta di Milos Kerkez nel finale. Tanti cambi tra i due tempi e tanti esperimenti per Stefano Pioli, che ha potuto mandare in campo tanti giovani e ha potuto iniziare a testare la rosa in vista del nuovo anno, in attesa dei nuovi arrivi che si uniranno al gruppo nei prossimi giorni.

Primo tempo

Nella prima metà di gara Stefano Pioli ha mandato in campo quello che al momento è il miglior undici a disposizione. In porta Tatarusanu, con a sua protezione la linea da 4 formata da Gabbia, nell'indedito ruolo di terzino destro, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo è partito dal primo minuto il rientrante Ismael Bennacer, con Sandro Tonali al suo fianco. Castillejo, Krunic e Daniel Maldini sono stati i tre giocatori scelti da Pioli per supportare l'unica punta Rafael Leao. Gara sbloccata al 20' del primo tempo grazie a Bennacer, dopo soli due minuti è arrivato il raddoppio di Leao. Al 38' il 3-0 di Castillejo, che ha permesso al Diavolo di chiudere con il triplo vantaggio i primi 45 minuti della stagione.

Secondo tempo

Nella ripresa formazione totalmente rivoluzionata per il Milan, che ha cambiato tutti gli undici del primo tempo mandando in campo tanti giovani. Plizzari ha sostituito Tatarusanu tra i pali, con Conti, Stanga, Caldara e Kerkez avanti a lui. In mezzo al campo spazio a Pobega, con Di Gesù al suo fianco. I tre trequartisti sono stati Roback, Capone e Hauge, alle spalle dell'unica punta Colombo. Il gol del 4-0 è stato siglato da Pobega al 75' dopo il palo di Colombo, mentre in pieno recupero è arrivata la doppietta del terzino ungherese Kerkez che ha arrotondato il risultato.