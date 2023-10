Barella: “Rammarico per il risultato, bisogna fare di più”

In esclusiva a Sky dopo la sconfitta con l'Inghilterra ha parlato Nicolò Barella che ha detto: “Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo e ci vuole del tempo, però bisogna entrare in campo sfacciati e sfruttare le occasioni. Sono rammaricato per il risultato visto che siamo stati poi puniti per i nostri errori e succede quando incontri una squadra forte come l'Inghilterra”.