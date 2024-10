Ex Milan, Balotelli torna in Serie A! Lunedì visite mediche con il Genoa

Mario Balotelli sta per tornare in Serie A. L'ex attaccante del Milan era rimasto svincolato e da settimane si parlava di un suo possibile ritorno nel campionato italiano. Ora però è praticamente fatta per il suo arrivo al Genoa .

Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, in serata ci dovrebbe essere la chiusura definitiva dell'accordo tra l'entourage del giocatore e la dirigenza rossoblù. L'attaccante italiano lunedì svolgerà le visite mediche , prima di firmare il contratto con il Grifone.

L'ex rossonero si legherà al Genoa fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio tra i 400 e i 500 mila euro lordi, legato a bonus e presenze. Nel contratto ci sarà anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi e condizioni. E' in arrivo quindi un rinforzo in attacco per Alberto Gilardino, che è stato anche compagno di Super Mario in Nazionale.