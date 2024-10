Verso Perugia-Milan Futuro: come arrivano le due squadre al match

Domani alle 12:30 il Milan Futuro affronterà il Perugia al Renato Curi, nel match dell'undicesima giornata di Serie C. Per i rossoneri si tratterà dell'ultima trasferta del mese di ottobre. I ragazzi di Mister Bonera in questa sfida vogliono riscattare i ko interni contro Pianese e Legnago Salus . Grazie al sito ufficiale del Milan , vediamo come le due squadre arrivano a questa sfida.

Continua l'emergenza in difesa per i rossoneri, perché se da un lato c'è il recupero di Coubis - scontato il turno di squalifica - dall'altro ci sono le assenze forzate , sempre per ragioni disciplinari, di Jiménez e Ballo-Touré (oltre a quella di Minotti ) che limitano le scelte di Mister Bonera in particolare sui terzini. Da tenere in considerazione anche un calendario reso intenso dal turno infrasettimanale di mercoledì 30 contro il Pineto (qui le informazioni per i biglietti). La situazione è complessa, ma la voglia di ottenere un buon risultato è tanta: la classifica è corta e risollevabile.

Dopo un inizio difficile - una vittoria nelle prime sette giornate - gli umbri hanno svoltato con l'inizio di ottobre, cogliendo l'intera posta in palio contro Lucchese (4-0) e ad Ascoli (1-0) cedendo soltanto contro una delle big del girone come la Virtus Entella. Il risultato è una classifica che vede ora il Perugia in piena zona Playoff con 13 punti, in linea per replicare un campionato da protagonista come nel 2023/24, terminato al quarto posto nel girone. Nelle ultime uscite Mister Formisano ha alternato due vestiti tattici diversi, tra la difesa a 3 e quella a 4, e in vista del match del Curi è da segnalare la diffida del mediano Bartolomei. Per quanto riguarda i giocatori da tenere d'occhio, riflettori sull'ex Samp Montevago - già sei gol in stagione - in avanti ma anche sull'esperienza al centro della difesa di capitan Angella, ex Udinese e Watford.