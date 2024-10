Milan, il Napoli arriva al big match con una vittoria: Lecce battuto 1-0

Nella gara giocata alle 15, il Napoli ha battuto 1-0 il Lecce al Maradona. La squadra di Antonio Conte ha incontrato più difficoltà del previsto nella gara contro i salentini, che si sono difesi bene e hanno anche avuto delle occasioni per andare in gol.

A segnare il gol decisivo è stato Giovanni Di Lorenzo al 73'. Il capitano azzurro è stato lesto a ribadire in rete, al secondo tentativo, dopo la parata di Falcone sul colpo di testa di McTominay. Gli azzurri quindi si confermano da soli in testa alla classifica, con 22 punti in 9 giornate .

Il Napoli quindi arriva con il morale alto al big match contro il Milan, in programma martedì alle 20:45 a San Siro, valido per la 10a giornata di Serie A, in quello che sarà l'unico turno infrasettimanale della stagione. In vista del match saranno da valutare le condizioni di Spinazzola, andato in tribuna per un problema muscolare.