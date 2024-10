Calciomercato – Un Milan fortissimo nel 2025: pronta una formazione da urlo

In vista delle prossime sessioni di calciomercato il Milan potrebbe cambiare molto. I rossoneri infatti hanno davvero tanti obiettivi importanti sulla propria lista di mercato e per praticamente tutti i ruoli. D'altra parte, non sono assolutamente esclusi anche possibili sacrifici importanti e cessioni illustri, anche per finanziare i colpi in entrata. Tante mosse, che potrebbero dunque trasformare la formazione tipo del Milan. L'obiettivo, chiaramente, è uno soltanto: continuare a crescere e a rinforzarsi per competere per traguardi sempre più importanti. Ma andando più nello specifico, come potrebbe essere questa nuova formazione rossonera in vista del prossimo futuro? Basandoci sulle ultime news di calciomercato, noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda: ecco come sarebbe la formazione da sogno del Milan, con titolari e possibili riserve ruolo per ruolo. Iniziamo la carrellata! <<<