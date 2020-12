Balotelli al Monza, Galliani: “Gli ho detto che questa è l’ultima chiamata”

MILANO – Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell’accordo ormai raggiunto con Mario Balotelli, il quale sta per firmare un contratto sino a giugno 2021 col club brianzolo: “L’ho bacchettato, gli ho detto che questa è veramente l’ultima chiamata. Gli voglio bene. Con i mezzi tecnici e fisici che ha, Mario doveva fare molto di più nella sua carriera. Ha fatto intravedere qualità eccelse. Ha soltanto 30 anni, può tornare ad esprimersi ad alti livelli sul campo. Il presidente Berlusconi è entusiasta di quest’affare, ha già parlato con Mario al telefono. Inoltre sottolineo che Balotelli ha rinunciato a un contratto molto importante che poteva avere in Brasile col Vasco da Gama”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA