Baggio: “Non mi aspetto Tonali al Newcastle, il Milan perde molto”

L'ex attaccante del Milan, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei rossoneri, della corsa Scudetto e dell'Arabia Saudita

Roberto Baggio ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diversi temi. L'ex Pallone d'Oro si è soffermato sugli affari di mercato che lo hanno colpito: "Ho seguito poco, ma due movimenti mi sono rimasti in testa. Il primo è il passaggio di Tonali al Newcastle, che non mi aspettavo. Il Milan senza di lui perde tanto. L’altro è il passaggio di Frattesi all’Inter, perché è un giocatore che mi piace e che seguo. Bel colpo".

Il pronostico sulla corsa Scudetto: "Difficile capirlo ora. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato molto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia".

Questa è l'estate delle offerte arabe. Come si sarebbe comportato Baggio: "Non lo so. Ai miei tempi ho ricevuto offerte importanti dalla Spagna e poi soprattutto dal Giappone. Ma io avevo un chiodo fisso che era la Nazionale. Sono voluto restare in Italia per conquistare sempre la maglia azzurra. Ecco, in Giappone ci volevo andare, ma ai Mondiali del 2002".