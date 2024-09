Ambrosini: “Il derby è un’occasione per tutti, serve un segnale”

In vista del derby con l'Inter, Ambrosini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: queste le parole dell'ex giocatore del Milan

Lorenzo Focolari Redattore 20 settembre 2024 (modifica il 20 settembre 2024 | 10:05)

Il Milan non sta vivendo un bel momento, soprattutto dopo la sconfitta contro il Liverpool. Domenica poi arriverà il derby contro l'Inter: in caso di sconfitta, Paulo Fonseca potrebbe saltare. In vista della stracittadina, Massimo Ambrosini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera.

Fonseca rischia il posto in caso di sconfitta: "E' un'occasione per tutti: giocatori, allenatore, società. Serve un segnale che fin qui non c'è stato. E' proprio quando sei spalle al muro che a volte puoi trovare energie che non sai di avere, anche mentali, più ancora che fisiche. Il derby è speciale anche per questo motivo".

Ibra è stato criticato molto, cosa può dare: "La risposta a stretto giro di vite va data sul campo, dai giocatori, la palla ce l'hanno loro. Zlatan, che ha consegnato al tecnico una squadra forte, può contribuire con la sua leadership a preparare il derby nel modo migliore. Ma la palla ora passa ai giocatori".

Theo e Leao stanno deludendo: "Ci sono momenti in cui serve forza interiore per ribellarsi alle avversità. Questa forza finora si è vista poco. Domenica avranno l'opportunità per invertire la tendenza".

Cosa è mancato al Milan: "Equilibrio e atteggiamento. Un’idea chiara di come attaccare e difendere, di come stare in campo, dall’inizio al 90'. Nei primi minuti col Liverpool ha dimostrato di cosa è capace quando attacca: penso a Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders. La squadra è stata costruita bene, i giocatori ci sono. Bisogna dare loro un po’ di autostima, anche".