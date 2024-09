Milan, Sarri sarebbe il tecnico perfetto: ecco perché

Ma perché scegliere il tecnico toscano potrebbe rappresentare un'ottima idea per il Milan? Varie motivazioni spingono in tal senso. Prima di tutto, a livello tattico quella rossonera sarebbe una rosa perfetta per il classico 4-3-3 di Sarri. Difensori ottimali per caratteristiche, capaci anche di giocare il pallone con i piedi, così come il portiere Maignan che potrebbe rappresentare il primo regista della squadra. Poi uno come Theo Hernandez potrebbe diventare devastante con il gioco sarriano. A centrocampo ci sarebbe un vertice basso come regista, ruolo che potrebbero ricoprire diversi giocatori come Bennacer (che potrebbe essere rigenerato e rimesso al centro del progetto rossonero quando tornerà dall'infortunio) o anche Reijnders, che piace moltissimo allo stesso Sarri.