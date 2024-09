Maifredi: “Nel Milan manca chiarezza da anni, troppe cose negative”

"Come capacità di lavorare sul campo Sarri, ma come esperienza Allegri è al livello di Conte e altri. Ma nel Milan non c'è chiarezza da anni, non sanno mettere freno a queste cose negative. Nella società non conta solo l'allenatore. Non vedere le falle interne è impossibile. Da anni il Milan non riesce a difendere centralmente con i centrocampisti e non mettere freno a questa situazione non riesco a capirlo. Fossi il tecnico avrei subito preso tre giocatori in mezzo al campo per rimediare, perchè ha vinto il titolo con Tonali e Kessiè".