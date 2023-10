Milan / Allegri può sorridere torna uno dei due centravanti

I rossoneri si preparano al big match contro la Vecchia Signora. In queste ore arriva una super notizia per il tecnico Max Allegri: le ultime

I rossoneri si preparano per la sfida più importante della nona giornata di campionato. Da una parte il team di Stefano Pioli e dall'altra una delle maggior inseguitrici: i bianconeri di Max Allegri. Un incontro pronto a regalare diversi colpi di scena e che si prospetta davvero molto frizzante.

In questo istante può sorridere il tecnico toscano, visto che nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importane dall'infermeria. Dusan Vlahovic è recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto contro il Milan. Un grattacapo in più per la difesa che già doveva trovare una soluzione contro un Milik in forma smagliante.

La squadra di Allegri adesso al 99% scenderà in campo con i più classici dei 3-5-2 e lì davanti andrebbe a schierare Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Ancora attesa per quanto riguarda Chiesa che non ha riassorbito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori in queste settimane.

