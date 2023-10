Ancora Frattini: “Jovic? E pensare che il Real lo preferì a Vlahovic…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'intermediario sportivo Michele Fratini che su Luka Jovic ha detto: “Ha tutto da dimostrare. Il primo a saperlo è lui. Il Real Madrid lo preferì, a suo tempo, a Vlahovic . È giunta l’ora di ripagare la fiducia che ha riposto in lui Pioli ”.

Infine le sue parole su Yacine Adli

“Pioli è un maestro di calcio e ha azzeccato una grande mossa. Adli però ha più doti rimarcate a livello offensivo, è più un trequartista. Chissà se, magari, a stagione in corso il tecnico del Diavolo potrebbe sorprenderci e inserire Zeroli dalla Primavera. So che è monitorato con grande attenzione. Questo giocatore ha tempi di gioco e qualità di pensiero molto importanti. Me ne accorsi qualche anno fa, quando lo vidi portar palla per pochi secondi al Torneo Nereo Rocco…”.