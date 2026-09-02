Ieri sera, alle 20:00 precise, si è chiusa ufficialmente la sessione estiva del calciomercato per la stagione 2025/2026. Tuttavia, in alcune nazioni la finestra di mercato resta aperta, quindi, mentre le squadre italiane non possono più effettuare acquisti, ci potrebbero essere ancora cambiamenti riguardo alle cessioni. Di seguito sono elencate tutte le uscite della sessione estiva dei rossoneri.

Le cessioni

(attaccante), concluso il prestito al West Ham.

Chaka Traorè (attaccante), trasferimento a titolo definitivo al Partizan Belgrado.

Ismael Bennacer (centrocampista), risoluzione del contratto.

David Odogu (difensore), prestito senza opzioni al Tolosa.

Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione.

Andrej Kostic (attaccante), prestito senza opzioni allo Sparta Rotterdam.

Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia - 4 milioni per il prestito + 28 milioni per il riscatto.

Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como - 2 milioni per il prestito + 22 milioni di riscatto.

Diego Sia (attaccante), trasferimento definitivo alle Dolomiti Bellunesi.

Rafael Leao (attaccante), trasferimento a titolo definitivo al Galatasaray - 38 milioni di euro più bonus.

Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto, con obbligo condizionato al Porto - riscatto stabilito a 18 milioni più bonus.

Youssouf Fofana (centrocampista), prestito secco al Siviglia.

Gli acquisti

(attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo - 3.5 milioni di euro + 4.5 di bonus

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo - 74 milioni di euro + bonus

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo - 25 milioni di euro + 5 di bonus

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo - 3 milioni di euro

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo - 45 milioni di euro + 20 di bonus

Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto - 4 milioni di euro per il prestito, 50 milioni per il riscatto

Il commento sul mercato

Sebbene in altri paesi i mercati debbano sempre chiudere, i rossoneri hanno effettuato nel complesso una sessione molto particolare. A differenza di anni passati non sono arrivati troppi giocatori ma ne sono stati ceduti un numero notevole. Questo significa rinascere verso una direzione nuova che porti freschezza ma che sappia illuminare la vittoria. Non si può già decretare un verdetto su come sarà questo nuovo Milan ma aver fatto un passo oltreha testimoniato il coraggio e la voglia di ambire a qualcosa di inedito.