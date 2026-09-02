Dopo il trasferimento ufficiale di Santiago Gimenez al Porto, è intervenuto anche il padre Christian Gimenez. L'ex calciatore ha commentato ai microfoni di FOX la nuova avventura del figlio e il periodo trascorso al Milan, rivelando alcuni retroscena legati anche alle condizioni fisiche dell'attaccante.

Il centravanti messicano ha lasciato i rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

“Santi giocava nonostante l'infortunio”

Christian Gimenez ha spiegato che il figlio avrebbe continuato a scendere in campo nonostante alcuni problemi fisici, spinto dalla volontà di aiutare la squadra.

“Quando ha giocato ha disputato nove partite, ma in quelle nove partite ha continuato a giocare nonostante l’infortunio e non voleva fermarsi perché era titolare. Ci sono questioni che forse il mondo non conosce, ma io sì”.

Il padre dell'attaccante ha poi raccontato: “Per quanto riguarda le prestazioni, può darsi che non sia andato bene o che non sia stato produttivo. Nelle prime nove partite che ha giocato prima dell’infortunio, in realtà era titolare”.

Il racconto sul periodo al Milan e i numeri in carriera

Christian Gimenez ha infine ricordato le difficoltà affrontate dal figlio dopo il rientro dall'infortunio, sottolineando come la sua carriera sia ancora in piena crescita.

“Quando è tornato dall’infortunio, la squadra ha subito un crollo enorme, passando dal primo posto al quinto. Fa parte del percorso di crescita, non è la fine del mondo”.

Il padre del nuovo attaccante del Porto ha quindi ricordato anche i numeri del figlio: “Ha 25 anni, ha segnato 99 gol in carriera e nelle 12 partite di Champions ha trovato 8 reti e 2 assist”.

Ora per Santiago Gimenez si apre una nuova esperienza in Portogallo, con l'obiettivo di ritrovare continuità e rilanciarsi dopo la parentesi al Milan.