Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha analizzato il calciomercato del Milan nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha riconosciuto gli investimenti effettuati dai rossoneri, ma ha evidenziato alcune lacune rimaste nella rosa e criticato soprattutto la gestione delle operazioni in uscita.

“Manca un’alternativa a Gonçalo Ramos”

Secondo Ravezzani, il Milan avrebbe dovuto completare il reparto offensivo con un centravanti più esperto, in grado di affiancare Gonçalo Ramos e consentire a Francesco Camarda di crescere senza eccessive pressioni.

“Ha speso parecchio anche il Milan, ma qualcosa non è riuscito a risolverlo perché rimane, a mio avviso, la grossa debolezza di una punta alternativa a Gonçalo Ramos. Non è vero che Camarda deve avere fiducia e giocare a tutti i costi: ha 19 anni e deve avere la possibilità di crescere senza una maglia addosso che rischia di pesargli troppo”.

Ravezzani ha indicato anche il profilo che, a suo giudizio, sarebbe stato utile alla causa rossonera: “Serviva qualcuno che gli desse una mano, serviva il Giroud della situazione: un profilo da prendere quasi a parametro zero, magari con un grande passato, una vecchia lenza delle aree di rigore. Il Milan non l'ha fatto, muovendosi in modo errato”.

“Mercato in uscita disastroso”

Il direttore di TeleLombardia è stato ancora più severo nell'analisi delle cessioni. “Il Milan, così come la Juventus, ha però fallito clamorosamente sulle cessioni. L'assenza nel Milan di dirigenti esperti si è notata soprattutto da questo punto di vista”.

Nel suo intervento, Ravezzani ha citato diverse operazioni concluse dai rossoneri: “Il club ha regalato giocatori: ha pagato per Nkunku metà dell'ingaggio; ha puntato su centrocampisti come Musah, costringendo Fofana praticamente ad andare via e pagando anche per lui una parte dell'ingaggio; ha perso il contributo di Ricci”.

Il giudizio finale è stato netto: “Il mercato in uscita del Milan è stato disastroso tanto quanto quello della Juventus”.