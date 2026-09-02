Il Milan ha scelto di cambiare linea sul futuro di Fikayo Tomori. A raccontare i retroscena della decisione è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il difensore inglese sia stato reintegrato nel progetto rossonero.

Una decisione significativa, soprattutto considerando la posizione iniziale del club nei confronti di diversi giocatori finiti sul mercato.

Romano: “Il reintegro di Tomori cambia la linea del Milan”

“Il reintegro di Tomori cambia un po' la linea del Milan, dobbiamo dirlo: perché al di là di tutto, il Milan aveva comunicato a Nkunku, a Santi Gimenez e praticamente a tutti gli altri: ‘Se restate qui, siete fuori’”.

Secondo Romano, Tomori ha quindi deciso di correre un rischio rimanendo a Milanello nonostante la possibilità di non rientrare inizialmente nel progetto tecnico.

Cardinale e Amorim scelgono di richiamare Tomori

Il giornalista ha poi aggiunto che il Milan ha effettuato diverse valutazioni sul mercato per quanto riguarda il reparto difensivo, senza però arrivare all'acquisto di un nuovo centrale.

“Tomori si è preso il rischio e oggi rientra nei piani del Milan. Il Milan le sue valutazioni sui difensori le ha fatte, ma poi in realtà è stato Gerry Cardinale in prima persona a non voler procedere con nessun tipo di centrale”.

La scelta finale è stata quindi quella di mantenere l'attuale reparto arretrato e di riportare Tomori al centro del progetto, una decisione condivisa insieme a Ruben Amorim. “Tornando a puntare su di lui”, ha concluso Romano.