Sarà Maurizio Mariani ad arbitrare Juventus-Milan, sfida della terza giornata di Serie A: ecco tutta la squadra arbitrale.
Leao-Milan, addio in estate?
Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Juventus-Milan, big match valido per la terza giornata di Serie A 2026/27 e in programma domenica alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, affidando al fischietto italiano la direzione della sfida tra bianconeri e rossoneri.
Juventus-Milan, la designazione arbitrale completa
La squadra arbitrale per la gara dell'Allianz Stadium sarà composta da:
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Alassio
- Quarto uomo: Marcenaro
- VAR: Fabbri
- AVAR: Camplone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti