Albertini: “Feci una figuraccia con Messi, dissi che non lo conoscevo”

In esclusiva a Storie di Serie A ha parlato Demetrio Albertini e ha detto: "Ricordo benissimo il mio primo incontro con Lionel Messi a Barcellona . Stavamo facendo il classico torello per il riscaldamento e il Presidente Joan Laporta mi presentò Leo, chiedendomi se già lo conoscessi”.

Ancora le sue parole

“Io risposi tranquillamente di no, mentre Leo mi disse "Io so chi sei, sei il grande Albertini". Mi sentii quasi in colpa con lui, perchè dopo pochi giorni avevo capito il potenziale enorme che aveva l'argentino, gli chiesi quasi scusa qualche settimana dopo, lui si allenava con la prima squadra da tempo, oggi quasi quasi mi vergogno per non aver riconosciuto un talento mondiale come Leo a quei tempi".