Abodi: “Europei 2032: La co-candidatura ha dato un risultato certo”

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in un'intervista a Il Messaggero, ha parlato dei motivi che hanno spinto l'Italia...

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, in un'intervista a Il Messaggero, ha parlato dei motivi che hanno spinto l'Italia a candidarsi insieme alla Turchia per gli Europei del 2032.

Di seguito le parole del Ministro per lo Sport. "Non c'erano problemi, ma la co-candidatura ha dato un risultato certo che la scelta di andar da soli non avrebbe assicurato. La Uefa, in ipotesi, avrebbe potuto investire sulla debolezza della nostra condizione infrastrutturale. Assegnandoci gli Europei con nove anni di tempo a disposizione, per consentirci di produrre lo sviluppo necessario, ma i rischi sono stati ritenuti dalla Figc maggiori delle opportunità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.