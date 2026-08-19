Il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam. Il giocatore proseguirà la stagione nei Paesi Bassi.
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Il Milan continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore il club rossonero ha infatti comunicato ufficialmente la cessione di Andrej Kostić, che lascia temporaneamente Milano per iniziare una nuova esperienza nei Paesi Bassi.
Il calciatore proseguirà infatti la stagione con la maglia dello Sparta Rotterdam, dove avrà l'opportunità di mettersi alla prova in un nuovo contesto e proseguire il proprio percorso di crescita.
Il comunicato del Milan
Attraverso una nota ufficiale, il club rossonero ha annunciato la cessione a titolo temporaneo del giocatore:
“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostić allo Sparta Rotterdam”.
Kostić lascia dunque il Milan in prestito e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Olanda. Nel comunicato, il club ha voluto anche rivolgere un messaggio al giocatore: “Il Club augura ad Andrej le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.
Per il calciatore si apre ora un nuovo capitolo, con lo Sparta Rotterdam pronto ad accoglierlo e il Milan che seguirà da vicino il suo percorso durante questa esperienza lontano dai colori rossoneri.
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