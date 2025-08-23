Trinchera: “Camarda? Parliamo di un calciatore di spessore pronto”

Stefano Trinchera è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Genoa-Lecce citando anche Francesco Camarda

Stefano Trinchera ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Lecce citando anche Francesco Camarda, in forza ai giallorossi in prestito dal Milan:

“Stiamo parlando di un calciatore di spessore, già prontissimo, ha tutto per poter sfondare nel nostro calcio. Noi siamo un club che, da sempre, ha mostrato grande attenzione alla valorizzazione dei giovani ed evidentemente ha capito che questa potesse essere la piazza giusta per crescere sotto tutti i punti di vista. Siamo fiduciosi, ha un potenziale non indifferente e noi speriamo di poter essere la società giusta per accompagnarlo in questo percorso”.