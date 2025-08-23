Milan, opzione Demiral per gli ultimi giorni di mercato

Il Milan valuta Merih Demiral per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di mercato: il turco gradirebbe il ritorno in Serie A.

Andando ad analizzare la rosa del Milan con i nuovi acquisti di mercato, contando anche Boniface qualora passasse le visite mediche, ci troviamo di fronte a una squadra sulla carta abbastanza completa. Tuttavia, per quanto riguarda il reparto difensivo, in molti sono convinti che manchi ancora qualcosa: un leader in grado di guidare la retroguardia, un giocatore “alla Bremer” che, soprattutto in caso di difesa a tre, potrebbe tornare molto utile. Anche Fabio Capello, in una recente intervista alla Gazzetta, ha sottolineato questa esigenza.

Pista Demiral per la difesa

Il rumor riguarda Merih Demiral, difensore centrale turco classe 1998 attualmente all’Al-Ahli. In passato ha già giocato in Serie A con le maglie di Sassuolo, Atalanta e Juventus, allenato anche da Allegri in bianconero. A livello di caratteristiche potrebbe tornare molto utile al Milan e il giocatore non sarebbe contrario a rimettersi in gioco lasciando l’Arabia.

Secondo Tuttosport, il club rossonero avrebbe già effettuato un sondaggio per Demiral. Per ora non c’è nulla di concreto, ma come ricordava Tare la settimana scorsa, “il mercato è imprevedibile”.