L'AIA ha comunicato le designazioni per la prima giornata di Serie A 2026/27: sarà Zufferli di Udine a dirigere Torino-Milan.
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Il Milan è pronto a debuttare in campionato e domenica sera sarà impegnato sul campo del Torino, guidato da Ignazio Abate.
Una sfida che si preannuncia subito impegnativa per i rossoneri, chiamati a iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Nella mattinata di oggi l'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prima giornata di campionato.
Torino-Milan, arbitra Zufferli
Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere la sfida tra Torino e Milan. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Bercigli e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà Massa.
Per quanto riguarda la sala VAR, invece, sono stati designati Mazzoleni e Santoro.
Ecco nel dettaglio tutta la squadra arbitrale scelta per Torino-Milan:
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Bercigli-Zingarelli
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Santoro
Il conto alla rovescia è quindi iniziato: domenica sera il Milan farà il suo esordio nella Serie A 2026/27 contro il Torino, con Zufferli chiamato a dirigere la prima sfida stagionale dei rossoneri.
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