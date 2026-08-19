Il Milan è pronto a debuttare in campionato e domenica sera sarà impegnato sul campo del Torino, guidato da Ignazio Abate.

Una sfida che si preannuncia subito impegnativa per i rossoneri, chiamati a iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Nella mattinata di oggi l'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prima giornata di campionato.

Torino-Milan, arbitra Zufferli

Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine a dirigere la sfida tra Torino e Milan. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Bercigli e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà Massa.

Per quanto riguarda la sala VAR, invece, sono stati designati Mazzoleni e Santoro.

Ecco nel dettaglio tutta la squadra arbitrale scelta per Torino-Milan:

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Bercigli-Zingarelli

IV Ufficiale: Massa

VAR: Mazzoleni

AVAR: Santoro

Il conto alla rovescia è quindi iniziato: domenica sera il Milan farà il suo esordio nella Serie A 2026/27 contro il Torino, con Zufferli chiamato a dirigere la prima sfida stagionale dei rossoneri.