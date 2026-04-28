"Tomori 2030: avanti tutta per il sì"

Questo è il titolo diquesta mattina, chiarendo che nelle prossime settimane potrebbe arrivare il prolungamento del contratto di(l'accordo attuale scade nel 2027). Le trattative tra le parti sono già in corso da tempo e, sia dalla sede di via Aldo Rossi che dal team del calciatore, emergono segnali positivi riguardo al rinnovo del difensore inglese del

Al termine della partita Milan-Juventus, terminata 0-0, Tomori ha espresso il suo parere sul momento del Milan ai microfoni di Telelombardia: "Dopo le sfide contro Napoli e Udinese dovevamo cambiare qualcosa e siamo tornati a impostare le fondamenta, perché forse le avevamo un po' smarrite. Nelle ultime due gare abbiamo difeso bene, come una vera squadra. Oggi non siamo riusciti a portare a casa il risultato, ma è un punto importante per il nostro cammino e dobbiamo proseguire".