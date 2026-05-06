Se il momento del Milan non è dei migliori sul campo, ci sono anche delle buone notizie che fanno ben sperare in vista del futuro. Il centrocampista di proprietà rossonera Christian Comotto, in prestito allo Spezia in Serie B, è stato infatti premiato dall’ADICOSP come miglior giovane Under 17 del campionato.

In particolare Comotto ha avuto una crescita enorme soprattutto a partire da gennaio, con mister Donadoni che ha iniziato a riporre grande fiducia in lui, fiducia che è continuata anche dopo il suo addio, dato che con il ritorno di mister D’Angelo è rimasto titolare. Sono 29 le presenze in Serie B per lui: non male per essere la sua prima stagione tra i professionisti e con 18 anni compiuti da pochi giorni.

È vero che in altri campionati come la Spagna, la Francia o l’Inghilterra sono più audaci nel lanciare i giovani, ma vista la situazione dei campionati italiani non è facile per un giovane emergere già a 18 anni. Tuttavia le sue potenzialità, ovvero quel mix di qualità e personalità che lo contraddistingue, si erano intraviste già durante il ritiro estivo col Milan, con Comotto che ha fatto parte della tournée della Prima Squadra sotto la guida di mister Allegri.

Lo stesso tecnico lo ha individuato come un profilo adatto per far parte della Prima Squadra del Milan in futuro. Poi la decisione, sicuramente giusta, di andare un anno in prestito per farsi le ossa e tornare a Milanello più pronto nella stagione successiva.

Dalla Serie B a Milanello: un salto meritato

In vista della prossima stagione infattisi unirà alla rosa della Prima Squadra a partire dalla preparazione estiva, come confermato dallo stessoin una conferenza della scorsa settimana, dove ha ribadito come sia lui cheandranno a completare la rosa. Poi starà a loro ritagliarsi lo spazio necessario per crescere ancora di più. Perin particolare non sarà facile visti i campioni presenti in rosa, ma sarà anche un’occasione per lui per imparare da giocatori del calibro die di. Sicuramente dalloalè un bel salto, ma cheè già probabilmente pronto a fare e soprattutto si è meritato.