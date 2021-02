Serie A, Ibrahimovic batte tutti (anche senza rigori): la statistica

MILANO – Che sia un’annata straordinaria per il Milan è abbastanza evidente, con i rossoneri che spesso e volentieri vincono e convincono sul campo. I numeri, poi, lo testimoniano in maniera inequivocabile: il Milan, dopo 20 partite giocate e alla prima giornata di ritorno, è primo in classifica in Serie A con 46 punti conquistati, a +2 sull’Inter seconda, a +6 sulla Roma terza e a +7 sui campioni in carica della Juventus (che hanno una partita in meno).

A trascinare i rossoneri, nonostante le tante partite saltate per infortunio, è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, nonostante i suoi 39 anni, continua a stupire e a segnare: sono 12 i goal per lui in questa stagione di Serie A in 10 presente totali, dietro solo, in classifica marcatori, a Cristiano Ronaldo della Juventus (15), Romelu Lukaku dell’Inter (14) e Ciro Immobile della Lazio (13). Il numero 11 del Milan, però, li batte tutti in una speciale graduatoria stilata da Kickest: Ibrahimovic, infatti, è il giocatore che ha segnato più goal senza rigori nelle prime 10 della classifica nel girone d’andata della Serie A; lo svedese supera Belotti, Luis Alberto, Chiesa, Immobile e Ronaldo.