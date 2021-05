Sergio Gomez a MN: “Vazquez? Ancora non ha detto si. Ramos? Un sogno”

Ecco le parole del giornalista di AS

Redazione Il Milanista

mez. Ecco le parole su alcuni obiettivi del Milan e della situazione di Brahim Diaz. Ecco le sue parole:

Il Milan è sempre attento alla situazione di Lucas Vazques, che sta trattando il rinnovo con il Real. A che punto siamo della trattativa con i due club? - "Lucas non ha ancora dato la propria parola al Milan. Semplicemente il suo agente ha ricevuto l'offerta dal Milan e sembra che Lucas accolga con molto piacere l'esperienza in Italia: ha molti amici, tra cui Theo, Castillejo, Callejon e Brahim Diaz. L'Italia è un campionato che ha sempre attirato la sua attenzione."

Qual è l'offerta del Milan? - "I termini dell'offerta del Milan non sono ancora noti, ma l'unica cosa che sappiamo è che Lucas ha ricevuto un'offerta da parte del Milan, oltre a quella di altri club come PSG e Bayern, anche se quella dei rossoneri sembra essere la migliore. Le cifre, comunque, dovrebbero essere intorno ai 4-5 milioni di euro, che è anche l'ultima offerta di rinnovo del Real Madrid".

Sarebbe utile un giocatore come Lucas Vazquez al Milan? - "Lucas è un giocatore che andrebbe bene in qualsiasi schema tattico. Io lo reputo un giocatore da club, da squadra, è un modello per tutti: si impegna, lavora, si allena costantemente e ha molto coraggio. Lo ha sempre fatto e lo farà in qualsiasi squadra, è il tipico giocatore che ogni allenatore vorrebbe. Un ragazzo molto composto, che non protesta mai per una sostituzione o altro. Con Zidane gioca largo a destra, ed è un giocatore molto utile e che ogni squadra dovrebbe avere. La speranza del Real Madrid è di ritrovarlo per una possibile finale di Champions, anche se sembra molto difficile".

Ci sono possibilità di vedere Brahim Diaz in rossonero anche il prossimo anno? - "Su Brahim, ma anche per Ceballos e Bale, la decisione verrà presa dopo la stagione perché il Real è concentrato su campionato e Champions. Se Brahim farà o meno un altro anno al Milan molto dipenderà da come finisce questa stagione del Real".

Considerando che Paolo Maldini è l'idolo di Sergio Ramos, ci sono le possibilità di vedere il difensore del Real al Milan? - "Dal punto di vista romantico sarebbe molto bello vederlo a Milano, soprattutto per Maldini. Ma voglio essere realista e rimarrà un sogno. La sua priorità è il rinnovo con il Real Madrid, anche se non c'è ancora un accordo. Comunque non credo sia un'operazione possibile per il Milan, soprattutto dal punto di vista economico: Ramos prende dieci milioni di euro all'anno, e il Milan non credo sia in grado di dare così tanti soldi ad un altro giocatore dopo Ibrahimovic".