Milan, pronti due colpi

Sembra davvero tutto pronto per l'ufficialità dei primi affari del mercato rossonero

MILANO - L’obiettivo del Milanè quello di finire nel migliore dei modi la stagione e ritornare, dopo molti anni, a giocare la Champions League, competizione vinta ben 7 volte. E per farlo la formazione di Stefano Pioli ha l’obbligo assoluto di vincere tutte le prossime partite contro Juventus, Torino, Cagliari e Atalanta. A cominciare dal big match di domenica sera contro i bianconeri. Un match, che anni fa, aveva il sapore di Scudetto e non si può dimenticare che proprio contro i rossoneri iniziò l’egemonia dei bianconeri: era il 25 febbraio 2012 e Tagliavento non si accorse che il tiro di Muntari superò la linea di porta e annullò il gol del pari dell’allora formazione guidata da Allegri.