Vazquez al Milan, allontana Castillejo

Ecco le ultime di mercato del Milan

MILANO - Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia dalla Spagna del no di Lucas Vazquez all'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo infatti l'esterno del Real Madrid avrebbe rifiutato i colchoneros perché il Milan sarebbe la sua prima scelta, qualora non dovesse arrivare il rinnovo con i blancos.

2,5 milioni di euro a stagione e secondo quanto riportato da AS il Milan avrebbe offerto un contratto da 4 milioni a stagione. Una cifra importante che l'Atletico Madrid non avrebbe pareggiato. L'unico ostacolo dunque rimane lo stesso Real Madrid che rimane la prima scelta di Vazquez. l classe '91 è diventato un vero jolly di Zidane, visto che il tecnico transalpino lo ha schierato sia da ala, che da esterno di centrocampo e anche da terzino destro.

Il possibile arrivo di Lucas Vazquez regalerebbe al tecnico nuovo rinforzo per la fascia destra porterà all'addio di Samu Castillejo. L'ex Villarreal non ha convinto la dirigenza e Pioli, che lo ha relegato al ruolo di riserva. Il classe '95, nonostante la non ottima stagione, continua ad avere qualche estimatore.

Su Castillejo, che salterà la prossima partita per squalifica, c'è da sempre l'interesse del Siviglia e nelle ultime ore si registrata anche quello dell'Espanyol. Il club andaluso ha ottimi rapporti con la dirigenza rossonera, basti pensare alla trattativa che, a gennaio 2020, ha portato in Spagna Suso. In Andalusia l'ex numero 8 è rinato e chissà che Castillejo non possa vivere una nuova giovinezza in club che, la prossima stagione, giocherà sicuramente la Champions League.