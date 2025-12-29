Serafini: “Il rigore di Nkunku? Bellissimo gesto del Milan”

Luca Serafini è intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube in cui ha parlato della vittoria del Milan contro il Verona

Luca Serafini ha parlato sul proprio canale YouTube in merito alla vittoria del Milan contro il Verona, e a Nkunku:

“È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku. Il ragazzo, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente già in Francia batteva rigori e calci di punizione, quindi tecnicamente non è mai stato un giocatore così in difficoltà. Forse dal punto di vista della partecipazione al gioco, tra sponde e altro si, onestamente finora è stato deludente ma quando il Milan ha accelerato i ritmi nel secondo tempo, ecco così la doppietta di Nkunku”.