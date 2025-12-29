Serafini: “Il rigore di Nkunku? Bellissimo gesto del Milan”

Luca Serafini ha parlato sul proprio canale YouTube in merito alla vittoria del Milan contro il Verona, e a Nkunku:
“È stato un bellissimo gesto da parte della squadra quello di far battere il calcio di rigore a Nkunku. Il ragazzo, che dopo il gol si è sbloccato mentalmente già in Francia batteva rigori e calci di punizione, quindi tecnicamente non è mai stato un giocatore così in difficoltà. Forse dal punto di vista della partecipazione al gioco, tra sponde e altro si, onestamente finora è stato deludente ma quando il Milan ha accelerato i ritmi nel secondo tempo, ecco così la doppietta di Nkunku”.