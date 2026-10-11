Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo-Milan, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, Ruben Amorim sceglie il 4-4-1-1 per affrontare la squadra di Alberto Aquilani, affidandosi a Gonçalo Ramos come riferimento offensivo e a Christian Pulisic alle sue spalle. Tra le novità più importanti c'è la presenza dal primo minuto di Pervis Estupinan, recuperato dopo il problema al ginocchio.

Sassuolo-Milan, le scelte di Amorim

Il Milan si presenta con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Gila, Gabbia, Pavlovic ed Estupinan. A centrocampo spazio a Chukwueze, Musah, Rabiot e Moreira, mentre Pulisic agirà alle spalle dell'unica punta Gonçalo Ramos.

Una formazione che punta sulla velocità degli esterni e sulla capacità dell'americano di collegare il centrocampo con il reparto offensivo. Per Ramos sarà un'occasione importante per confermare anche in rossonero la fiducia ritrovata con la nazionale portoghese.

Da segnalare il rientro di Estupinan nell'undici iniziale, mentre Modric e Loftus-Cheek partiranno dalla panchina e potranno rappresentare alternative a disposizione di Amorim durante la partita.

Sassuolo, Aquilani sceglie il 4-3-3

Anche Alberto Aquilani ha ufficializzato il proprio undici. Il Sassuolo scenderà in campo con il 4-3-3: Muric in porta, Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen e Doig in difesa. A centrocampo agiranno Adzic, Matic e Bakola, mentre il tridente offensivo sarà formato da Berardi, Esposito e Laurienté.

I neroverdi cercheranno di sfruttare la qualità degli attaccanti e la spinta sulle fasce per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Per il Milan sarà quindi fondamentale mantenere equilibrio e attenzione nelle transizioni difensive.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18:00. Per i rossoneri sarà un test importante per riprendere il cammino in campionato e cercare continuità dopo la sosta per le nazionali.